Helikopterle trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Helikopterle trafik denetimi yapıldı

09.07.2022 13:03

Tunceli'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tunceli'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kentte vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, kentin çevre illerle bağlantılı kara yolları üzerinde helikopterle havadan denetim yapıldı.

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Atilla Akalp ve Trafik Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bilal Şen katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helikopterle trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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