Tunceli'de helikopterli trafik denetimi - Son Dakika
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Tunceli'de helikopterli trafik denetimi

04.05.2022 14:45

Tunceli'de helikopterli trafik denetimi Tunceli'de bayramın son gününde helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tunceli'de helikopterli trafik denetimi

TUNCELİ - Tunceli'de bayramın son gününde helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tunceli'de 2022 yılı Ramazan Bayramı'nda vatandaşların güvenle seyahat etmeleri, trafik akışının kontrolü, kural ihlali yapan sürücülerin tespiti ve yer ekiplerinin yönlendirilmesi maksadıyla; Tunceli İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ile jandarma ve polis trafik birimlerinin katılımıyla, bayramın üçüncü günü helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Yetkililer "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile vatandaşları kurallara uymaya ve yorgun araç kullanmamaya davet etti.

Uygulamaya, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Tunceli'de helikopterli trafik denetimi
Tunceli'de helikopterli trafik denetimi
Tunceli'de helikopterli trafik denetimi
Tunceli'de helikopterli trafik denetimi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de helikopterli trafik denetimi - Son Dakika


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