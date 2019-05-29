Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Hemşehrim Binali Başkanla' kampanyası
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Tunceli'de 'Hemşehrim Binali Başkanla' kampanyası

1 saat önce

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için sosyal medyada 'Hemşehrim Binali Başkanla' adlı destek kampanyası başlattı.

Tunceli'de 'Hemşehrim Binali Başkanla' kampanyası, System.String[]
AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için sosyal medyada 'Hemşehrim Binali Başkanla' adlı destek kampanyası başlattı.
AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nca başlatılan 'Hemşehrim Binali Başkanla' adlı kampanya ile İstanbul'da yaşayan Tuncelilerin Binali Yıldırım'a oy vermeleri hedefleniyor. İl Başkanı Fatih Tek, sosyal medyada farkındalık oluşturmak ve İstanbul'da yaşayan Tuncelilerin Binali Yıldırım'a destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Tek, birçok Tuncelili vatandaşın destek verdiği kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için özel bir ekip kurduklarını belirtti.


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:18 Kaynak: DHA
AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Tunceli, Politika
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