Tunceli'de her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

Tunceli'de her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

6 saat önce

Tunceli Valiliği, kent genelinde 16 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasakladığını bildirdi.

Tunceli'de her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı, System.String[]

Tunceli Valiliği, kent genelinde 16 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasakladığını bildirdi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25., 26. ve 34. maddelerinde esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır. Konumu itibariyle ülkemizde faaliyet yürüten 4 ayrı terör örgütünün PKK/KCK, MKP/HKO, TKP/ML-Konferans/TİKKA, DHKP/C kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tek il olan ilimiz bu yönüyle farklı bir özellik ihtiva etmekte ve bu örgütlere müzahir kitlelerin etkisine açık konumda bulunmaktadır. İlimizde sağlanan huzur ve güven ortamından rahatsızlık duyan müzahir kitlelerce günümüzde meydana gelen üzücü hadiseler çeşitli propaganda yöntemleriyle gerçeğe aykırı bir şekilde kullanıp kamuoyunun tepkisini ortaya çıkarmak ve bunu canlı tutmak amacıyla sık sık sokak eylemleri gerçekleştirmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu grupların, etkinliklerde son günlerde ilimizde meydana gelen asayişe müessir olaylar üzerinden kışkırtıcı eylem ve söylemlerle kişi, kurum ve kuruluşları hedef haline getirerek halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri ve toplum psikolojisinde infiale neden olacak şekilde algı oluşturmaya çalıştıkları bilinmektedir" denildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri hükmü ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. Maddesini hükmü doğrultusunda Valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, il ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meş'ale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler, 16 Ocak 2020 günü saat 00.01 ile 30 Ocak 2020 gün saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır." - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni Malatyaspor'dan gönderilen Sergen Yalçın: Karara şaşırdık
Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi

Son Dakika Haberleri
17:24 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
17:22 Gazi bebek, kalp zarından yapılan damarla hayata tutundu - Son Dakika Haber
17:18 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Bu sene fiberleşme yılı - Son Dakika Haber
17:12 Edremit'te ev yangını - Son Dakika Haber
17:12 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay... - Son Dakika Haber
17:05 Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu - Son Dakika Haber
16:40 YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:23:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]