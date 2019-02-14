Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Hızır Lokması Dağıtıldı

Tunceli'de Hızır Lokması Dağıtıldı

1 saat önce

Tunceli'de Hızır oruçları nedeniyle lokma dağıtımı yapıldı.

Tunceli'de Hızır Lokması Dağıtıldı, System.String[]
Tunceli'de Hızır oruçları nedeniyle lokma dağıtımı yapıldı.

Tunceli Cemevi'nde Hızır oruçları nedeniyle Valilik ile Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Alevi dedesi tarafından dua edilmesinin ardından Vali ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel ile bir hayırsever vatandaşın bağışladığı kurbanlarla yapılan yemekler, katılanlara ikram edildi.

Tutulan oruçların kabul olmasını temenni eden Vali Tuncay Sonel, "Bu önemli günde Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

Hızır orucu tutan vatandaşlar da cemevi bahçesinde mum yakarak dua etti.

Etkinliğe Vali Sonel'in yanı sıra, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:25 Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel
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