Tunceli'de "Hızır Orucu" Etkinliği

Tunceli'de Alevi inancında önemli yere sahip hızır ayı ve orucu dolayısıyla "Hızır orucu" etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de Alevi inancında önemli yere sahip hızır ayı ve orucu dolayısıyla "Hızır orucu" etkinliği düzenlendi.



Tunceli Cemevi'nde Valilik ve Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Alevi dedesi Mehmet Halis'in duasıyla başladı.



Alevi dedesi Halis, duasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile bir hayırseverin bağışladığı kurbanlarla yapılan yemekler, etkinliğe katılanlara ikram edildi.



Vali Sonel, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hızır oruçlarının Alevi vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.



Tutulan oruçların kabul olmasını temenni eden Vali Sonel, "Bu önemli günde en büyük temennimiz: Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.



Etkinliğe Vali Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim

İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı