Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Hükümlüler, Okullarda Çocuklar İçin Çalışmaya Başladı

Tunceli'de Hükümlüler, Okullarda Çocuklar İçin Çalışmaya Başladı

1 saat önce

Tunceli'de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinde çalışmaya başladı.

Tunceli'de Hükümlüler, Okullarda Çocuklar İçin Çalışmaya Başladı, System.String[]
Tunceli'de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinde çalışmaya başladı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Tunceli'de denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlüler Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde temizlik, tadilat ve boya çalışmalarına başladı. Hükümlülerin çalışmasını Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Salih Çakırtaş, Okul Müdürü Murat Gündüz yerinde takip etti. Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin sömestr tatili boyunca okullarda çalışmasını sürdüreceği belirtildi.

Vali Tuncay Sonel," Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan işbirliği neticesinde bugün hükümlülerimiz okullarımızı yeni döneme hazırlamak için çalışmaktadırlar. Yavrularımıza dönem başlangıcında güzel bir ortam hazırlayan ve buna vesile olan başta bakanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise,"Ülke genelinde okullar güzelleşiyor programı yapılmaktadır. Yarıyıl tatili boyunca denetimli serbestlikten faydalanan ve kamu yararına ücretsiz çalışma zorunluluğu bulunan hükümlülerimiz ilimizde belirlenen okulların temizlik, tadilat ve boya işlerini yaparak yavrularımıza tertemiz bir ortamı hazırlayacaklar"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel
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