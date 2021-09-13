TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI - Son Dakika

TUNCELİ Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 2 şube müdürünün tadilatta olan bir okulun tonlarca ağırlığındaki iki kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiaları üzerine valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Tunceli Merkez Atatürk Ortakolu'nun onarım ve doğal gaz dönüşümü sırasında iddiaya göre, 10 tonluk 2 kalorifer kazanı kayboldu. Kentte hurdacılık yapan kişiler, okula ait kazanların ihalesiz bir şekilde bir meslektaşlarına satıldığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Yapılan araştırma sonrası iki şube müdürü kalorifer kazanlarını hurdacıya emanet olarak bıraktıklarını söyledi. Hurdacı kalorifer kazanlarının bir kısmını okulun önüne bırakırken, Tunceli Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.