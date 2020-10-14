Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde iki farklı noktada yangın çıktı, biri söndürüldüğü diğerine müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilk yangın Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında yer alan Mutu Köyü'nün kırsal alanında dün gece başladı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca müdahale ettiği yangın sabahın saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
İkinci yangın ise yine Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe Köyü'nde çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine önce yöre sakinleri müdahale etmeye başladı ardından durum Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye sevk edilenr ekipler, gönüllüler ve yöre sakinleri yangına birlikte müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı - Son Dakika