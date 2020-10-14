Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı

14.10.2020 14:35

Son dakika 3. sayfa haberi... Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde iki farklı noktada yangın çıktı, biri söndürüldüğü diğerine müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde iki farklı noktada yangın çıktı, biri söndürüldüğü diğerine müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında yer alan Mutu Köyü'nün kırsal alanında dün gece başladı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin gece boyunca müdahale ettiği yangın sabahın saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İkinci yangın ise yine Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe Köyü'nde çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine önce yöre sakinleri müdahale etmeye başladı ardından durum Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye sevk edilenr ekipler, gönüllüler ve yöre sakinleri yangına birlikte müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı
Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı
Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı
Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı
Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı
Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı
Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı

Erzincan, Pülümür, Tunceli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tunceli'de iki farkı noktada orman yangını çıktı - Son Dakika

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