Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İ.A. idaresindeki 46 ACF 081 plakalı otomobil, Tunceli- Elazığ kara yolu 15 Temmuz Bulvarı'nda H.Ç'nin kullandığı 62 AAD 520 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü İ.A. ve yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kısmen kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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