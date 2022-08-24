Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

24.08.2022 14:26
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 24 DK 249 plakalı otomobil ile 01 TM 966 plakalı otomobil, Pülümür Vadisi'ndeki 8. çığ tünelinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA

Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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