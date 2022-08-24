Tunceli'de iki otomobil tünelde çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de iki otomobil tünelde çarpıştı: 4 yaralı

24.08.2022 12:30

Tunceli'de iki otomobilin tünelde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki otomobilin tünelde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan 8'inci Çığ Tüneli'nin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 DK 249 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir başka otomobil tünelde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç ters dönerken kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - TUNCELİ

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Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 7 kişi yaralandı Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de iki otomobil tünelde çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de iki otomobil tünelde çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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