Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama