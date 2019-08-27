Son Dakika Haberleri: Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Tunceli, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:04 Kaynak: AA
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