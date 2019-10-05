Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pülümür İlçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğünce ortaklaşa operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Operasyonda tespit edilen iki teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.