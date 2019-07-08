Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yalandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:01 Kaynak: DHA
TUNCELİ'nin Ovacık
ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yalandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunda meydana geldi. Ovacık yönüne ilerleyen Mustafa Buldum'un kullandığı 23 AAB 499 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Ahmet Yıldırım
yönetimindeki 23 AL 053 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte her iki TIR'da bulanan toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık görevlileri, jandarma ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
- Tunceli
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