Son Dakika Haberleri: Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,2018-2019 yılı içerisinde toplam 259 adet proje çalışması yapıldığını 175'inin bitirildiğini söyledi.

Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,2018-2019 yılı içerisinde toplam 259 adet proje çalışması yapıldığını 175'inin bitirildiğini söyledi.

Tunceli'de 2019 yılının 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Tuncay Sonel, "2019 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı hayırlı olsun. 2018-2019 yılı içerisinde toplam 259 adet proje çalışması yapılmış olup bu projelerden 175'i bitirilmiştir. 40 proje devam ederken 12 proje ihale aşamasındadır. Toplam proje tutarımız 2.762.273.227,46 TL'dir. Sahip olduğumuz kaynakları en verimli şekilde değerlendirerek, vatandaşımızın yüzünü güldürecek çalışmalara imza atmalıyız. Kurumlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. İlimize verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Bakanlıklardaki bürokratlarımıza, bölge müdürlerimize, il müdürlerimize ve emeği geçen tüm görevlilerimize Tunceli'miz adına şükranlarımızı sunuyorum. Verimli bir yıl geçirdik. Bu başarının 2019 yılında devam etmesini diliyoruz" dedi.

Daha sonra yatırımcı kurum temsilcileri çalışmalar hakkında bilgi verdi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel
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