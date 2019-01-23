Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Tunceli'de 2019 yılı 1. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli'de 2019 yılı 1. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'nda Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çeşitli kurumların müdürleri katıldı.



Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar el alınarak, ilgili kurum temsilcilerince yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.



Toplantıda konuşan Vali Sonel, şunları kaydetti:



"2018-2019 yıllarında 259 proje çalışması yapılmış olup bu projelerden 175'i bitirilmiştir. 40 projeye ilişkin çalışmalar devam ederken 12 proje ihale aşamasındadır. Toplam proje tutarı 2 milyar 762 milyon 273 bin 227 liradır. Sahip olduğumuz kaynakları en verimli şekilde değerlendirerek, vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek çalışmalara imza atmalıyız."



Sonel, kurumların koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inandığını belirterek, "İlimize verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, bakanlıklardaki bürokratlarımıza, bölge müdürlerimiz ile il müdürlerimize ve emeği geçen tüm görevlilerimize Tunceli'miz adına şükranlarımızı sunuyorum. Verimli bir yıl geçirdik, bu başarının 2019 yılında da devam etmesini diliyorum."



Toplantı, yatırımcı kurumların temsilcilerinin sunumları ile sona erdi.

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