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Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Tunceli'de 2019 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]

Tunceli'de 2019 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.


Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda Vali Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.


2019 yılı içerisinde toplam 254 adet proje çalışması yapıldığını anımsatan Vali Tuncay Sonel" Bu projelerden 135'i bitirilmiştir. 93 proje devam ederken 11 proje ihale aşamasındadır. Toplam proje tutarımız 2.656.923.672,49 TL'dir. Kurumlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bu gün tatlı bir heyecanımız da var, çünkü Pertek-Tunceli yolumuz da bitti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve Karayolları Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ayrıca Tunceli Müzemiz de bitti. Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Müzemiz hayırlı olsun, Müzemizi bugün itibari ile açtık. Elazığ'daki Müze'den yöremize ait eserler taşınıyor ve müzemize geliyor. Tunceli'deki değişimde, ilimizin huzur şehri olmasında, yapılan çalışmalarda bize her türlü desteğini sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, bölge müdürlerimize ve ekibimize Tunceli'miz adına şükranlarımızı sunuyorum. Verimli bir yıl geçirdik. Bu başarının 2020 yılında da devam etmesini diliyoruz" dedi.


Toplantı, yatırımcı kurum temsilcilerinin çalışmalar hakkında bilgiler vermesi ve sunumların ardından sona erdi. - TUNCELİ

Tunceli, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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