Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Tunceli'de 2020 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Valilik toplantı salonunda Vali Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurumların bölge, il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Yatırımcı kuruluşların il genelinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından konuşan Vali Tuncay Sonel, kentin artık huzur şehri haline geldiğini belirtti.



Dönem içerisinde toplam 251 adet proje çalışması yapıldığını anımsatan Vali Sonel: Toplam proje tutarımız 3 milyar 275 milyon 783 bin 944 TL'dir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, bakanlıklardaki bürokratlarımıza, bölge müdürlerimize, il müdürlerimize ve emeği geçen tüm görevlilerimize Tunceli'miz adına şükranlarımızı sunuyorum. Verimli bir yıl geçirdik. Bu başarının 2020 yılında da devam etmesini diliyoruz" dedi.



Toplantı, yatırımcı kurum temsilcilerinin çalışmalar hakkında bilgiler vermesi ve sunumların ardından sona erdi. - TUNCELİ