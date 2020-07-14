Tunceli'de inşaat halindeki binada çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı. - Son Dakika

Tunceli'de inşaat halindeki binada çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı.

Tunceli'de yapımı süren bir kültür merkezinin çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Tunceli'de yapımı süren bir kültür merkezinin çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.

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Kentte hayırsever bir iş adamı tarafından Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ata Sokak'ta yaptırılan inşaatı süren Kültür Merkezi'nin çatısında henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, çatıda bulunan 2 işçi çıkan alevler ve duman sebebiyle burada mahsur kaldı.


Zaman zaman alevlerin kendilerine ulaşmaması için binadan atlamayı düşünen işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.


İtfaiye ekipleri, binaya uzatılan yangın merdiveni sayesinde iki işçiyi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı.


Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.


Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra takviye olarak bölgeye gelen Tunceli Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA ) aracının da desteği ile söndürüldü.


Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında binada hasar oluştu.


İl Emniyet Müdür Yılmaz Delen, Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Ata Sokak'ta bir hayırsever iş adamı tarafından yapımı devam eden kütüphane ile kongre merkezi inşaatının çatı kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı aktarıldı.

Yangının, emniyet, itfaiye ve jandarma itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ile belediye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İtfaiye, Tunceli, İşçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de inşaat halindeki binada çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı. - Son Dakika
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