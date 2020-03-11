Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

TUNCELİ'de, yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Eyüp Aslan (42), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

TUNCELİ'de, yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Eyüp Aslan (42), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü yakınlarında meydana geldi. Karayolları Şube Müdürlüğü bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada operatör Eyüp Aslan ile yanında bulunan Mustafa Tuğrul yaralandı. Kazanın meydana gelmesinin ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları iş makinesinde çıkarılarak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan operatör Eyüp Aslan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tuğrul'un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Tunceli, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
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