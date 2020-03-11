Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Tunceli'de karayollarına ait bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Tunceli'de karayollarına ait bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Hozat ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Çiçekli köyü Karaoğlan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla mücadele çalışmasından dönen Eyüp Arslan'ın idaresindeki Karayolları 86. Şube Şefliğine ait bıçaklı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Arslan (39) ile araçta bulunan Mustafa Tuğrul yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ

Eyüp Arslan, Tunceli, Hozat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
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