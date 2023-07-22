Tunceli'de İzinsiz Basın Açıklamasına Polis Müdahalesi: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Tunceli'de İzinsiz Basın Açıklamasına Polis Müdahalesi: 6 Gözaltı

22.07.2023 13:10

Tunceli'de 'Cumartesi Anneleri' olarak bilinen gruba destek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen İHD temsilcilerine polis müdahale etti. Polis, valiliğin kararıyla etkinliklere yasak getirildiğini belirterek gruba izin vermedi. Grup dağılmayınca arbede çıktı ve 6 kişi gözaltına alındı.

TUNCELİ'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı.

Her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, basın açıklaması yapmak istedi. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Polis, grubu abluka altına alarak, valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini söyleyerek, gruba izin vermedi. Uyarıya rağmen grup dağılmayınca, arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
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Cumartesi Anneleri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de İzinsiz Basın Açıklamasına Polis Müdahalesi: 6 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de İzinsiz Basın Açıklamasına Polis Müdahalesi: 6 Gözaltı - Son Dakika
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