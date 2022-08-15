Hayvanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

Kaynak: AA

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.