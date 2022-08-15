Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

15.08.2022 16:52
Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Munzur Vadisi'nde devriye görevi yapan jandarma, ormanlık alanda yavru bir yaban keçisi buldu.

Hayvanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP görevlileri, keçiyi teslim aldı.

Yaban keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
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