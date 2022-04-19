Tunceli'de jandarma ve güvenlik korucularına yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Tunceli'de jandarma ve güvenlik korucularına yangın eğitimi verildi

19.04.2022 11:47
Tunceli'de jandarma ve güvenlik korucularına yangın eğitimi verildi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, jandarma ve güvenlik korucularına orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, jandarma ve güvenlik korucularına orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Kentte Valilik koordinesinde doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Pertek'te görevli jandarma ve güvenlik korucuları, Orman İşletme Müdürlüğü personelinden orman yangınlarına karşı eğitim aldı.

Katılımcılar, eğitim sonrası kırsal alanda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

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Jandarma, Tunceli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunceli'de jandarma ve güvenlik korucularına yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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