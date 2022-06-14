Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret - Son Dakika

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