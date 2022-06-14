Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret - Son Dakika
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Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret

14.06.2022 11:50
Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Tuğgeneral Alkan, kentte hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında Özkan'a bilgi verdi.

Vali Özkan ise jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı, jandarma personeline çiçek hediye etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan da yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de jandarmadan Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyaret - Son Dakika
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