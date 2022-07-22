Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı

22.07.2022 19:02
Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı

Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan arı kuşu tedavi altına alındı.

Tunceli'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan arı kuşu tedavi altına alındı.

Tunceli- Hozat kara yolunda görev yapan jandarma trafik ekipleri, arazide yaralı bir arı kuşu buldu.

Kuşu bulunduğu yerden alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, kuşu jandarma ekiplerinden teslim aldı.

Kanadının kırık olduğu belirlenen arı kuşu, tedavisi sonrası doğaya salınacak.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 76 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 76 gözaltı
Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 19:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu arı kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement