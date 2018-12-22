Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kaçak Ava 60 Bin TL Ceza

Tunceli'de Kaçak Ava 60 Bin TL Ceza

3 saat önce

Tunceli'de kaçak ava 60 bin TL ceza TUNCELİ - Tunceli'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden 44 kişiye toplam 60 bin 356 lira para cezası kesilirken, 5 avcının tüfeğine de el konuldu.

Tunceli'de kaçak ava 60 bin TL ceza

TUNCELİ - Tunceli'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden 44 kişiye toplam 60 bin 356 lira para cezası kesilirken, 5 avcının tüfeğine de el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018-2019 av döneminde 2 bin 725 avcı kontrol edildi. Kontrollerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 44 kişi hakkında 28 bin 362 TL idari, 31 bin 994 TL de tazminat cezası olmak üzere toplamda 60 bin 356 TL cezai işlem uygulandı.
Uygulamalar kapsamında merkezi av komisyonu kararlarına göre, usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 5 avcının tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Kentte, geçtiğimiz ay içerisinde koruma altındaki 2 dağ keçisi kaçak olarak avlanmış, 1 köylünün çektiği fotoğraf sayesinde keçilerden birini vuran 2 şahıs Erzincan'da yakalanmıştı.Dağ keçilerinden birini vuran şahısların tespit çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:08 Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel
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