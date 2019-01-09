Tunceli'de Kaçak Ava 77 Bin 600 TL Ceza

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Halkbank'ın Esnafa Vereceği Kredi Desteğinin Ayrıntıları Belli Oldu

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek