Tunceli'de Kaçak Ava 77 Bin 600 TL Ceza
1 saat önce
Tunceli'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden 54 kişiye toplam 77 bin 600 TL para cezası kesilirken, 10 avcının tüfeğine de el konuldu.
Tunceli
'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden 54 kişiye toplam 77 bin 600 TL para cezası kesilirken, 10 avcının tüfeğine de el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018-2019 av döneminde yapılan kontrollerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 54 kişi hakkında işlem yapıldı. 54 şahsa toplam 43 bin 316 TL idari, 34 bin 284 TL de tazminat cezası olmak üzere toplam 77 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.
Ekipler tarafından Merkezi Av Komisyonu kararlarına göre usulsüz olarak avlanan şahıslardan 10 tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. - TUNCELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
Halkbank'ın Esnafa Vereceği Kredi Desteğinin Ayrıntıları Belli Oldu
Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi