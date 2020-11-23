Tunceli'de kaçak avcıların kullandığı 18 saklanma noktası imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de kaçak avcıların kullandığı 18 saklanma noktası imha edildi
23.11.2020 12:11
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, usulsüz avda kullanıldığı tespit edilen ve "güme" olarak bilinen avcıların 18 saklanma noktası imha edildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, usulsüz avda kullanıldığı tespit edilen ve "güme" olarak bilinen avcıların 18 saklanma noktası imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Paklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde usulsüz avcılığa karşı koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince Çemişgezek ilçesinde yapılan kontrollerde, avcılıkta "güme" olarak tabir edilen ve saklanmakta kullanılan 18 ayrı noktanın bertaraf edildiği ve 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.
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