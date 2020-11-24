Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 41 adet güme imha edildi - Son Dakika

- Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 41 adet güme imha edildi

TUNCELİ - Tunceli'de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 41 adet avlanmada kullanılan ve içerisine soba bile kurulduğu belirlenen 41 adet güme tespit edilerek imha edildi. Öte yandan 55 kişiye toplam 75 bin 661 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri kent genelinde kaçak ve usulsüz avlanma ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ekiplerin yaptığı çalışmada Çemişgezek İlçesi Aliboğazı Devlet Avlağı'nda bulunan ve usulsüz avda kullanılan 41 adet güme tespit edildi. İçerisine soba bile kuran ve usulsüz olarak avlananların kullandığı gümeler ekipler tarafından yıkılarak tamamen kullanılamaz hale getirildi.

Bu yıl av dönemi denetimlerine aralıksız olarak sürdüren ekiplerin, avcılık kanununa muhalefet eden 55 kişi hakkında yasal işlem yaptı. 55 şahsa 43 bin 333 TL'si idari, 32 bin 328 TL'si de tazminat bedeli olmak üzere toplam 75 bin 661 TL para cezası kesildiği öğrenildi.