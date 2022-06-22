Tunceli'de kaçak avcıya ceza - Son Dakika
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Tunceli'de kaçak avcıya ceza

22.06.2022 14:11
Tunceli'de kaçak avcıya ceza

Tunceli'de kaçak avlanan kişiye 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Tunceli'de kaçak avlanan kişiye 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler gelen bir ihbarı değerlendirdi. Bölgeye giden ekipler kaçak av yapan bir şahsı yakaladı. 3 adet kınalı keklik ve 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeğine el konuldu. Ruhsatsız av tüfeği jandarma ekiplerine teslim edilirken şahsa gerekli idari işlemler yapılarak 7 bin 500 lira para cezası kesildi. - TUNCELİ

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Özenle büyütülen keklikler doğaya salındı Özenle büyütülen keklikler doğaya salındı Tunceli'de 3 bin 500 rakımda koyun kırkma mesaisi Tunceli'de 3 bin 500 rakımda koyun kırkma mesaisi
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kaçak avcıya ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de kaçak avcıya ceza - Son Dakika
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