Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler gelen bir ihbarı değerlendirdi. Bölgeye giden ekipler kaçak av yapan bir şahsı yakaladı. 3 adet kınalı keklik ve 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeğine el konuldu. Ruhsatsız av tüfeği jandarma ekiplerine teslim edilirken şahsa gerekli idari işlemler yapılarak 7 bin 500 lira para cezası kesildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de kaçak avcıya ceza - Son Dakika

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