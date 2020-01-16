Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı - Son Dakika

Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı

7 saat önce

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan çalışmada kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.

Tunceli'de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı, System.String[]

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan çalışmada kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile Jandarma ekipleri Mazgirt ilçesinde kaçak avlanmaya yönelik ortak çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasında kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.


Yakalanan 5 şahsa,4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Yasadışı avlanan hayvanlara ve avda kullanılan malzemelere el konulduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Mazgirt, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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