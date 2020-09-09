Tunceli'de, kahvehanede oyun oynayanlara 28 bin 305 lira ceza - Son Dakika

Tunceli'de, kahvehanede oyun oynayanlara 28 bin 305 lira ceza
TUNCELİ'de, bir kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın okey ve iskambil oynayan 8 kişi ile işletme sahibine toplam 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi.
TUNCELİ'de, bir kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın okey ve iskambil oynayan 8 kişi ile işletme sahibine toplam 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi.
? Tunceli'de koronavirüs tedbirlerine yönelik yapılan denetimler sırasında bir kahvehanede, yasak olmasına karşın okey ve iskambil oyunu oynatıldığı tespit edildi. Kahvehane işletmecisi ile oyun oynayan 8 kişiye 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 pandemisi sürecinde kıraathanelerde oynanması yasak olan okey, iskambil ve benzeri oyunlarının, ilimizde faaliyet yürüten bir kıraathanede oynandığının tespit edilmesi üzerine işletme sahibine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150 TL para cezası, masalarda oyun oynayan 8 vatandaşımıza sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 9 kişiye 28 bin 350 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
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