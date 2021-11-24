Buradaki cenaze törenine Taşkın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Taşkın'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Tunceli 'de halı sahada futbol oynarken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın 'ın cenazesi, memleketi Osmaniye 'de toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de kalp krizi sonucu vefat eden askerin cenazesi Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika

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