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Tunceli'de kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, kent merkezinde 4 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlattı.

Tunceli'de kan bağışı kampanyası, System.String[]
Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, kent merkezinde 4 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlattı.
Şube başkanı Fatih Şabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın ülkede olduğu gibi dünyada da güvenilen, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan bir kurum olduğunu söyledi.
Vatandaşların Türk Kızılayı'na her zaman destek sunduğunu ifade eden Şabak, "Tunceli Şubesi olarak, kent merkezi ve ilçelerimizde yıl içinde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına vatandaşlarımız büyük destek verdi. Bu asil davranıştan dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Şabak, kent genelinde çeşitli tarihlerde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini belirterek, vatandaşları yeni kampanyaya destek vermeye davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:35 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Tunceli, Fatih, Güncel
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