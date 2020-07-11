Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı - Son Dakika

Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda kanadı kırık arı şahini bulan vatandaşlar, çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan arı şahininin kırık kanadı ameliyat edildi. Arı şahininin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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