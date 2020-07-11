Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı - Son Dakika

Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı

TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda kanadı kırık arı şahini bulan vatandaşlar, çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan arı şahininin kırık kanadı ameliyat edildi. Arı şahininin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

TUNCELİ - DHA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi

2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı

Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli

Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor

Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu

Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif

Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk

Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı

Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler

Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı

Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı

Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü