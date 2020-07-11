Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı - Son Dakika

Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı

Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındıTUNCELİ'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı.

Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı

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TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda kanadı kırık arı şahini bulan vatandaşlar, çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan arı şahininin kırık kanadı ameliyat edildi. Arı şahininin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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TUNCELİ - DHA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı - Son Dakika
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