Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı
Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındıTUNCELİ'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı.
Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı
TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan arı şahini tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda kanadı kırık arı şahini bulan vatandaşlar, çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan arı şahininin kırık kanadı ameliyat edildi. Arı şahininin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
TUNCELİ - DHA
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:14 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de, kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 19:14 Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü