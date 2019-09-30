Son Dakika Haberleri: Tunceli'de kangal köpeği, 14 yavru dünyaya getirdi
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Tunceli'de kangal köpeği, 14 yavru dünyaya getirdi

1 saat önce

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde Vedat Demir'in beslediği Çalo isimli Kangal cinsi köpek, 8'i erkek 6'sı dişi 14 yavru doğurdu.

Tunceli'de kangal köpeği, 14 yavru dünyaya getirdi, System.String[]
TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde Vedat Demir'in beslediği Çalo isimli Kangal cinsi köpek, 8'i erkek 6'sı dişi 14 yavru doğurdu.
Türkiye'nin dünyaca ünlü çoban köpeği cinsi olan kangal, 14 yavru doğurdu. Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünde oturan Vedat Demir'in yetiştirdiği 3 yaşındaki Çalo isimli kangal, 8 ay önce ilk doğumunda dünya getirdiği 10 yavrudan sonra ikinci doğumunda 14 yavru daha doğurdu. Kangal cinsi dişi köpeklerin ortalama 7-8 yavru doğurduğu söyleyen Vedat Demir, Çalo'nun dünyaya getirdiği 14 yavrunun sağlıklı olduklarını dile getirdi. Demir, "Bu kadar yavru doğuracağını hiç tahmin etmedik. Yavruları beslemek çok zor. Özellikle ilk 2 ay anne sütü ile beslenmeleri gerekiyor. Bu durumda anneyi çok iyi beslemek gerek. Yavruların tamamı sağlıklı ve çevre köylerden bu yavrulara yoğun bir talep var" dedi.


Türkiye, Pertek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
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