Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı

27.03.2021 12:22
Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı, System.String[]

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açmak için çalışmalara başladı.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açmak için çalışmalara başladı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Pülümür'de 40, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 20, Hozat'ta 17, Pertek'te 12, Ovacık'ta 11 ve Çemişgezek'te 7 olmak üzere toplam 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip, kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yetkililer Tunceli- Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı.

(Ercan Topaç/İHA)

Çemişgezek, Mazgirt, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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