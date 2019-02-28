Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar 150 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Tunceli'de Kar 150 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

30 dakika önce

Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de Kar 150 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı, System.String[]
Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar nedeniyle kent genelinde 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı 10'un üzerindeki ekibinde kar yağışı nedeniyle, Tunceli'ye bağlantı yolları bulunan Elazığ ve Erzincan güzergahında çalışma yaptığı aktarıldı.

Kar yağışının gün boyu bölgede etkili olması beklendiği bildirildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

Kar, Tunceli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HGS'yi Kuran Şirket Konkordato İlan Etti Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72,5 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar 150 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]