Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz (2)

Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz (2)

2 saat önce

ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDITunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele, akşam saatlerinde çığ düştü.

Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz (2), System.String[]
TUNCELİ- ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDI

Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele, akşam saatlerinde çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, Karayolları Tunceli 86'ncı Şube Şefliği ekipleri karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan yolda çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:30 Kaynak: DHA

Erzincan, Tunceli, Güncel
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