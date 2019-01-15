Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz (2)
2 saat önce
ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDITunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele, akşam saatlerinde çığ düştü.
TUNCELİ- ERZİNCAN KARAYOLU ÇIĞ NEDENİYLE KAPANDI
Tunceli- Erzincan
karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele, akşam saatlerinde çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, Karayolları Tunceli 86'ncı Şube Şefliği ekipleri karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan yolda çalışması başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:30 Kaynak: DHA
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