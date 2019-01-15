Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz (4)

Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz (4)

26 dakika önce

MERKEZ VE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİLTunceli'de merkez ile Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı nedeniyle çarşamba günü okullar tatil edildi.

Tunceli'de Kar Esareti; 250 Yol Kapalı, 20 Köy Elektriksiz (4), System.String[]
MERKEZ VE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Tunceli'de merkez ile Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı nedeniyle çarşamba günü okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de 16 Ocak çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:14 Kaynak: DHA

Pülümür, Ovacık, Tunceli, Güncel
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