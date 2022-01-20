Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

- Tunceli'de kar esareti: 347 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle il genelinde 342 köy ve 907 mezra ile ulaşım sağlanamazken, ilçe yollarının büyük bölümü de trafiğe kapatıldı.

Tunceli'de devam eden kar yağışı hayatı durma noktasında getirdi. Yağış nedeniyle il genelinde 342 köy ve 907 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Yine yağış nedeniyle Tunceli- Pertek, Pertek- Hozat, Hozat- Çemişgezek, Tunceli- Ovacık, Tunceli-Nazımiye, Tunceli- Mazgirt, Tunceli-Hozat karayolları istikametleri ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli-Pülümür- Erzincan ile Tunceli-Kovancılar- Elazığ karayollarında ise zincirli araçların geçişine müsaade ediliyor. Yağış nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilirken kamuda çalışan hamile ve engelli personele de bir gün idari izin verildi.

Tunceli Valiliği, şehir içlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarırken, vatandaşlardan da zorunla haller haricinde seyahatlerini ertelemelerini istedi.