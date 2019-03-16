Tunceli'de Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkili oldu.



İlçede dün akşamdan bu yana devam eden sağanak, bugün öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Kar yağışıyla cadde ve sokaklarda oluşan kar ve su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Bazı vatandaşlar da toprak damlı evlerin çatılarında biriken karları temizledi.



Kar yağışı sebebiyle ulaşımda güçlük yaşanan yollarda, İl Özel İdaresi, Karayolları 86. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yaptı.



İlçe sakinlerinden Önder Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklama, kar yağışının hayatı zorlaştırdığını söyledi.



Ovacık'ta kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğunu belirten Kaya, "İlçemizde iki günden beri kar yağışı etkili oluyor. Bizler de kar yağışının ara vermesinin ardından damları temizledik. Karla daha çok zaman geçireceğiz gibi görünüyor. İlçemizdeki kar kütlesi nisan ayına kadar kolay kolay erimez." dedi.



Gülsüm Çolak da kış mevsiminin bu yıl zor geçtiğini belirterek, "Kışın çok kar yağdı, ilkbahardayız halen yağmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle toprak damlı evlerin bir kısmının çatısı çökmüş, çilemiz bitmiyor." diye konuştu.

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