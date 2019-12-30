Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

7 saat önce

Tunceli'de bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı, System.String[]

Tunceli'de bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde bir haftadır süren ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli- Erzincan, Tunceli- Elazığ kara yolları başta olmak üzere bu yollara bağlantılı ilçe yolları ile köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hozat ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Süleyman Odak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hozat ilçesinde 3 iş makinesi ile kara yollarını açmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Vatandaş sıkıntı yaşamasın diye aralıksız çalışıyoruz. İlçede taşımalı eğitim de olduğu için sabah erken saatlerinden itibaren yolları ulaşıma açık tutmak zorundayız." dedi.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Odak, "Şu anda bulunduğumuz yerde kar kalınlığı 80-90 santimetre ama Ovacık-Hozat arasında 110-120 santimetre civarında. Yani yer yer kar kalınlığı düşüyor ve artıyor." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Eren Emir ise "Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Gece 04.00'ten itibaren yolda karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Şu anda kar yağışı ara verdi ve yollarda hem küreme hem de genişletme çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlde Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğunlaştığı alanlarda ana arterler başta olmak üzere, kapanan köy yollarını da açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Erzincan, Tunceli, Hozat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı İzmir'de yollar karla kaplandı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat

Son Dakika Haberleri
21:37 Bakan Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika Haber
21:33 Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika Haber
21:29 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika Haber
21:21 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si ağır 5 çocuk yaralı - Son Dakika Haber
21:19 Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi - Son Dakika Haber
21:01 Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]