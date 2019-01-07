Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Kar Nedeniyle 210 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Tunceli'de Kar Nedeniyle 210 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

1 saat önce

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu kapanırken, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle 20 köye elektrik verilemiyor.

Tunceli'de Kar Nedeniyle 210 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu kapanırken, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle 20 köye elektrik verilemiyor.

Ağır kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği Tunceli'de ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yaşının etkili olduğu kent merkezi ve ilçelere bağlı 210 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma sağlanması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamının yanı sıra enerji iletim hatlarında arızalar meydana geldi. Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) ekipleri, 20 köyde elektrik kesintisine neden olan enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalar başlattı.

Öte yandan, kar nedeniyle Tunceli- Erzincan karayolunda aksamalar yaşanırken, Pülümür ilçesi yakınlarındaki Cankurtaran bölgesinde ise aşarı tipi nedeniyle zaman zaman kapanan karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Kar, Tunceli, 3. Sayfa
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