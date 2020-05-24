Tunceli'de kar sürprizi - Son Dakika

Tunceli'de kar sürprizi

-Tunceli'nin Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, yağışı etkili oldu, 5 gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri şaşırdı.

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin yüksek kesimlerinde kar, yağışı etkili oldu, 5 gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri şaşırdı.

Meteoroloji'nin bugün yaptığı yağış uyarısı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin yüksek kesimlerinde kar olarak etkisini gösteri. Akşam üzeri etkili ölen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. 5 gün önce yaylaya çıkan sürü sahipleri, ansızın bastıran kar yağışı nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

20 Mayıs tarihinde Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nden Pülümür İlçesi Kalecik Köyü'nün 2 bin rakımlı Göl Yaylası'na çıkan sürü sahiplerinden Gökhan Erdoğan, "Hayatımızda ilk defa böyle bir kar yağışıyla karşılıyoruz yayla başında. Allah tüm emekçilere yardım etsin" dedi.