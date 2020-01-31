Tunceli'de kar ve tipi etkili oldu - Son Dakika

Karla kaplı cadde ve sokaklardan görüntü
Karla kaplı araçlardan görüntü
Vatandaşların ev ve iş yerleri önünde kar temizliği yapması
Seyit Ali Aktaş ile röportaj
Kar altında kalan araçlar Kars, Ağrı ile Tunceli'de kar ve tipi etkili oluyor
Tunceli
Tunceli'de de kar yağışı nedeniyle 171 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışı ve yüksek kesimlerde etkili olan tipi, ekiplerin yol açma çalışmalarını güçleştiriyor.
Ovacık ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştı. İlçede, sürücü ve yayalar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.
Güne karla uyanan bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları 86. Şube Şefliği, belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında çalışma yürüttü.