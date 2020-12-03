Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolu ulaşıma açıldı
03.12.2020 11:37
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 41'i ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 56 köy yolundan 41'i ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kentteki 56 köy yolundan 41'i İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla yeniden açıldı.
Ekipler, kardan kapanan diğer köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.
Son Dakika NBA'de sezonun takası gerçekleşti: Westbrook Wizards'a, Wall Rockets'a Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek